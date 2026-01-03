به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون انواع کود‌های یارانه‌ای در راستای حمایت از تولید پایدار و امنیت غذایی در استان توزیع شده است.

رضا نژاد احمدی افزود: کود‌های توزیع شده شامل ازته، فسفاته و پتاسه بوده که با نظارت کامل و از طریق حواله‌های الکترونیکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۴ هزار تُن کود‌های شیمیایی یارانه‌ای توزیع شده، ۳۸ هزار و ۲۲۲ تُن کود ازته، حدود ۲۵۰۰ تُن کود فسفاته و سه هزار و ۳۰۰ تُن کود پتاسه است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به اینکه توزیع کود‌ها بر اساس نیاز زراعی وبرنامه کشت مناطق مختلف است، گفت: روند تأمین وتوزیع کود‌های کشاورزی در استان به صورت مداوم ادامه دارد و این شرکت تلاش می‌کند، کود‌های مورد نیاز کشاورزان را با قیمت مصوب دولتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و توزیع کرده و نظارت بر روند توزیع هم به‌طور مداوم اجرا شود.

نژاد احمدی افزود: با برنامه‌ریزی ها، ارسال محموله‌های جدید کود برای ماه‌های پیش‌رو هم پیش‌بینی شده‌است، تا کشاورزان در فصل‌های حساس کشت با کمبود این نهاده‌ها مواجه نشوند.