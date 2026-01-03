پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا: ازافزایش ۳۲ درصدی حضور نوجوانان و بانوان در آئین معنوی اعتکاف در ۲۸ مسجد این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا از افزایش ۳۲ درصدی حضور مردم در آئین معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: این مراسم با مشارکت پررنگ نوجوانان و بانوان در ۲۸ مسجد شهرستان برپا است.
حجتالاسلام حسینعلی فعالی افزود: در اعتکاف سال جاری، هزار و ۴۴۷ معتکف با همراهی ۲۵۰ نفر عوامل اجرایی در مساجد شهرستان نکا حضور دارند که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه بانوان نقش برجستهای در این مراسم داشتند، گفت: ۷۰ درصد از شرکتکنندگان را خواهران تشکیل دادند که نشاندهنده استقبال بالای بانوان از برنامههای معنوی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا همچنین به برگزاری اعتکاف ویژه نوجوانان اشاره کرد و گفت: اعتکاف اختصاصی دانشآموزان و نوجوانان در ۶ مسجد برگزار است و در مجموع این قشر با حدود ۶۰ درصد مشارکت، بیشترین حضور را در میان گروههای سنی مختلف به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: اعزام مبلغ و مبلغه، اقامه نماز جماعت در سه وعده، آموزش احکام، حلقههای معرفتی، اجرای طرح ملی زندگی با آیهها و برگزاری زیارات و ادعیه از جمله برنامههای فرهنگی و آموزشی پیشبینیشده برای این مراسم معنوی است.
حجتالاسلام فعالی در پایان تأکید کرد: طراحی و اجرای برنامهها بهگونهای انجام شد که ضمن غنای محتوایی، آرامش، خلوت و فضای معنوی معتکفان حفظ شود.