به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام منصور امامی با اعلام این خبر گفت: بیش از ۷۰ درصد از معتکفین آذربایجان غربی را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.

او با بیان این که اعتکاف مادر فرزندی و ویژه فرهنگیان از جمله آیین‌های اعتکاف در سطح استان است خاطرنشان کرد: در آیین‌های اعتکاف در سطح مساجد استان برنامه‌های مختلف فرهنگی و اعتقادی ویژه دانش اموزان، نوجوانان و جوانان اجرا می‌شود.

همچنین در مصلی امام خمینی رحمه ا... علیه ارومیه نیز سومین اعتکاف متمرکز دانش آموزی با عنوان فرصت وصل با شرکت بیش از ۳۰۰ معتکف دانش آموز و با همکاری حوزه علمیه امام خامنه‌ای ارومیه برگزار می‌شود.