یادواره شهدای والامقام شهرستان زرند و شهدای گمنام، در حسینیه ثارالله سپاه زرند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با شب میلاد حضرت علی علیه و فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یادواره شهدای والامقام شهرستان زرند و شهدای گمنام، شامگاه پنجشنبه در حسینیه ثارالله سپاه زرند برگزار شد.

سرتیپ پاسدار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور. با اشاره به نقش بی‌بدیل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از حریم اهل‌بیت(علیه السلام)، گفت: «سردار سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه الگویی برای ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری بود و امروز وظیفه ماست که راه و اندیشه او را در نسل‌های آینده زنده نگه داریم.»

وی با بیان اینکه یاد شهدا چراغ هدایت جامعه است، افزود: زرند همواره در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس نام‌آور بوده و شهدای این دیار سند افتخار و هویت مردم هستند.