گردنه شاه‌ولایت در محور خوانسار به بویین میاندشت پس از گذشت ۶ روز، باز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرماندار بویین میاندشت گفت: علاوه بر بارش سنگین برف در این محور، شیب تند مسیر هم به دلیل یخ‌زدگی در طول راه و همچنین وقوع کولاک شدید و بادروبه‌های برف، امکان تردد ایمن را از بین برده بود و همین عوامل موجب طولانی شدن روند بازگشایی این محور شد.

محمد باتوانی با اشاره به بازگشایی گردنه شاه ولایت در محور خوانسار به بویین میاندشت افزود: سایر محور‌های اصلی و فرعی این شهرستان با تلاش نیرو‌های این اداره در حال حاضر باز و تردد در آنها امکان‌پذیر است.