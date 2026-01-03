وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای، بهانه‌های آمریکا برای تجاوز مسلحانه به ونزوئلا را غیرقابل‌ قبول و بی‌اساس دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ دستگاه سیاست خارجی روسیه با صدور بیانیه رسمی نسبت به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: صبح امروز ایالات متحده آمریکا مرتکب اقدامی از نوع تجاوز مسلحانه علیه ونزوئلا شد. این اقدام موجب نگرانی عمیق و محکومیت ما است.

بهانه‌هایی که برای توجیه این اقدامات مطرح می‌شوند، غیرقابل قبول و بی‌اساس است. خصومت ایدئولوژیک بر عمل‌گرایی عقلانی، آمادگی برای ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری غلبه یافته است.

در شرایط کنونی، مهم‌ترین مسئله جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و تمرکز بر یافتن راه‌حلی از طریق گفت‌و‌گو است. ما بر این باوریم که تمامی طرف‌هایی که ممکن است نسبت به یکدیگر ادعا یا اختلافی داشته باشند، باید راه‌های حل مشکلات را از مسیر گفت‌و‌گو جست‌و‌جو کنند. فدراسیون روسیه آماده حمایت از چنین رویکردی است.

آمریکای لاتین باید همچنان منطقه‌ای صلح‌آمیز باقی بماند؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۱۴ خود را «منطقه صلح» اعلام کرد. همچنین باید حق ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت مخرب خارجی و به‌ویژه مداخله نظامی تضمین شود.

ما همبستگی خود را با مردم ونزوئلا و حمایت از مسیر دولت بولیواری این کشور که در جهت دفاع از منافع ملی و حاکمیت آن قرار دارد، تأیید می‌کنیم. از بیانیه مقامات ونزوئلا و رهبران کشور‌های آمریکای لاتین درباره ضرورت برگزاری فوری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم.

سفارت فدراسیون روسیه در کاراکاس با در نظر گرفتن شرایط موجود، به فعالیت خود به‌صورت عادی ادامه می‌دهد و در تماس مستمر با مقامات ونزوئلا و شهروندان روسی حاضر در خاک این کشور قرار دارد. در حال حاضر هیچ گزارشی درباره آسیب‌دیدگی شهروندان فدراسیون روسیه دریافت نشده است.