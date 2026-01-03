به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس زندان فریدن گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون با همت ستاد دیه، مشارکت خیران نیک‌اندیش و پیگیری دستگاه قضایی و مسئولان زندان این شهرستان، شرایط آزادی این تعداد از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی در شهرستان فراهم شده است.

مهدی حسنی در تشریح جزئیات آزادی این ۹۰ زندانی افزود: از این تعداد، ۶۲ نفر با جلب رضایت شاکیان، ۱۱ نفر با کمک و همراهی خیران نیک‌اندیش و ۱۷ نفر هم با مساعدت ستاد دیه از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

وی همچنین با بیان آزادی یک زندانی مالی در هفته گذشته ادامه داد: این فرد که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌ای به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال در حبس به‌سر می‌برد، با پیگیری‌های مداوم و رضایت شاکی از زندان آزاد شد.

حسنی با تأکید بر رویکرد اصلاح محور و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس، گفت: زندانیان جرایم غیرعمد از مجرمان خطرناک شمرده نمی‌شوند و حضور طولانی‌مدت آنان در زندان می‌تواند پیامد‌های منفی خانوادگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی از خیران، نیک‌اندیشان و مردم شهرستان خواست: با مشارکت در پویش آزادی زندانیان، شرایط آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی دارای شرایط را فراهم کرده و در این اقدام انسان دوستانه و خداپسندانه سهیم باشند.

شهرستان فریدن در ۱۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.