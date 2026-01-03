پخش زنده
معاون پرورشی اداره آموزش و پرروش گرمسار از افزایش ۳۵ درصدی شرکت دانش آموزان در مراسم معنوی اعتکاف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار با اعلام این خبر گفت: در اعتکاف امسال ۹۰۰ دانش آموز از شهرهای گرمسار و ایوان کی ثبت نام کردند.
زینب اقبالی معاون پرورشی و تربیت و بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار گفت: در اعتکاف امسال در حوزه دانش آموزی در شهر گرمسار ۵ مسجد در نظر گفته شده است که چهار مسجد مختص معتکفین دانش آموزان دختر و یک مسجد نیز برای پسرها در نظر گرفته شده است و در شهر ایوان کی نیز سه مسجد برای معتکفین دانش آموز پسرو دختر می باشد.
وی در ادامه افزود: حضور مبلغین ویژه از شهر قم و اختصاص برنامههایی در قالب ایران ما و همچنین برنامهها وبستههای فرهنگی مختص دانش آموزان از جمله برنامه های ویژه برای این قشر است.