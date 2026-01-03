به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با خروج سامانه سرد و بارشی از آسمان گیلان، شرایط جوی استان تا اواسط هفته پایدار، همراه با افزایش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا همراه است.

وی افزود: بیشترین دما در گیلان در شبانه روز گذشته از رودبار ۱۸ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش، ۷ درجه سلسیوس زیر صفر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر امروز با حداکثر ارتفاع موج یک و نیم متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و از فردا تا سه شنبه مناسب پیش بینی شده است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۰ درصد است.