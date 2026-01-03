پخش زنده
به مناسبت سالروز میلاد فرخنده امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، دهها زوج جوان از اقصی نقاط کشور، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، پیمان زناشویی بستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در سالروز میلاد حضرت علی علیه السلام ده ها زوج جوان این روز فرخنده را برای آغاز زندگی مشترک خود انتخاب کردند.
در این مراسم معنوی عروس و دامادهای جوان در جوار ضریح کریمه اهل بیت، با خواندن صیغه عقد، پیوند خود را ثبت کردند.
این برنامه که با تبریک و قدردانی از انتخاب این روز با برکت همراه بود، نمادی از الهامگیری از سیره و معنویت اهل بیت (ع) در بنیانگذاری زندگی خانوادگی است.
علاقهمندان برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرایند ثبت نام را انجام دهند و یا با مراجعه به پرتال جامع آستان مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها در بخش پرتالها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبت نام اتاق عقد را دنبال کنند.
برای ثبت نام اتاق عقد حرم مدارکی از جمله تصویر برگه جواب آزمایشگاه، تصویر فرم تکمیل شده رزرو نوبت که در سایت قابل دانلود است، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و تصویر طلاق نامه یا گواهی فوت همسر در صورت ازدواج دوم عروس ضروری است.
شرایط استفاده از اتاق عقد حرم مطهر عبارت از حضور بهموقع و خروج بهنگام، همراه داشتن حداکثر ۱۰ نفر به غیر از زوجین و عدم پذیرایی از مهمانان و زائران است.