نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: آورده متقاضیان مسکن بهویژه دهکهای پایین درآمد از چالشهای جدی طرح نهضت ملی مسکن است و دولت و وزارت راه و شهرسازی باید از صندوق ملی مسکن، حمایتهای لازم را برای این بخش از متقاضیان در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صدیف بدری در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی اردبیل اظهار کرد: یکی از نقاط قوت مدیریت و عوامل پیشرفت این طرح در استان اردبیل، بهرهمندی آگاهانه و کامل ادارهکل راه و شهرسازی از مشاوران، سازندگان و پیمانکاران بومی استان است که نقش مؤثری در پیشرفت پروژهها داشته است.
وی همچنین از رشد قابلتوجه بودجه عمرانی استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: بودجه عمرانی پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۵ استان اردبیل، با پیگیریهای انجامشده، بیش از ۹۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افزایش بودجه نقش مهمی در تسریع پروژههای عمرانی و بهویژه طرح نهضت ملی مسکن استان خواهد داشت.
در این بازدید که جمعی از پیمانکاران فعال پروژه نهضت ملی مسکن نیز حضور داشتند، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: تاکنون عملیات اجرایی حدود یک هزار و ۶۶۴ واحد مسکونی در استان به پایان رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
محبوب حیدری افزود: طبق برنامهریزی انجام شده تا شهریورماه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱ هزار واحد دیگر از نهضت ملی مسکن در اردبیل تحویل داده خواهد شد و همچنین تلاش میکنیم تا پایان سال ۱۴۰۵ پرونده اجرای نهضت ملی مسکن در استان بسته شود.
به گفته کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، شهرک شهید سلیمانی اردبیل با ۶۴۶ هکتار مساحت و پیشبینی ۱۶ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی در قالب ۱۵ قطعه و با ۵۶ هزار میلیارد ریال هزینه قرارداد آمادهسازی اولیه به عنوان بزرگترین شهرک نهضت ملی مسکن کشور شناخته میشود.
همچنین در حال حاضر در سطح شهر اردبیل ۲۲ هزار واحد مسکن ملی در حال احداث است و طبق برنامه اعلام شده، بیشتر پروژههای مسکن ملی استان اردبیل تا هفته دولت سال آینده به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.