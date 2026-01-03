\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06af\u06cc\u062c\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a\u060c \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0632\u062f\u062e\u0648\u0627\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n