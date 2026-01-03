پخش زنده
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان و تردد ایمن وسایل نقلیه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه رحمت جلیلیان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دو هزار و ۴۶۰ کیلومترباند عملیات برفروبی در راههای اصلی و روستایی استان انجام شده است.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت شبانهروزی راهداران در پی بارشهای اخیر اظهار کرد: با تلاش مستمر نیروهای راهداری، در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه باز بوده و تردد وسایل نقلیه در آنها در حال انجام است.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۲ هزار و ۴۶۰ کیلومترباند عملیات برفروبی در سطح محورهای استان به انجام رسیده که از این میزان، ۲۱۰۰ کیلومترباند مربوط به راههای اصلی و ۳۶۰ کیلومترباند مربوط به راههای روستایی بوده است.
جلیلیان، با اشاره به اقدامات انجامشده در محورهای روستایی گفت: در این مدت، عملیات برفروبی در ۱۳ محور روستایی انجام شده که این محورها ۱۰۸ روستا را تحت پوشش قرار داده و زمینه تردد ساکنان این مناطق را فراهم کرده است.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: در اجرای این عملیات، ۱۱۵ نفر-روز راهدار بهصورت مستقیم مشارکت داشتهاند و ۸۴ دستگاه ماشینآلات راهداری شامل برفروب، نمکپاش و تجهیزات پشتیبانی بهکارگیری شده است.
وی، میزان ماسه و نمک مصرفی در عملیات زمستانی ۲۴ ساعت گذشته را یک هزار و ۶۲۵ تن اعلام کرد و افزود: همچنین راهداران استان به ۴۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردهاند.
جلیلیان، با بیان اینکه بیشترین میزان بارش برف مربوط به حوزه اورامانات و شهرستان پاوه بوده است، تأکید کرد: نیروهای راهداری در این مناطق بهصورت ویژه و مستمر در حال خدمترسانی هستند تا خللی در تردد ایجاد نشود.
رحمت جلیلیان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: از هماستانیها و کاربران جادهای درخواست میشود ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، نسبت به همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله: زنجیرچرخ، سوخت کافی و وسایل ایمنی اقدام کرده و در صورت نیاز، پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس حاصل نمایند تا از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان مطلع شوند.