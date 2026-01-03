به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم اعتکاف دانش‌آموزی در بخش کدکن با استقبال گسترده و حضور پررنگ نوجوانان و جوانان دختر و پسر آغاز شد که نشان‌دهنده عمق تعهد دینی این قشر است.

بیش از ۱۳۰ دانش‌آموز دختر در مسجد سیدالشهداء شهر کدکن و مسجد جامع روستای دافی و ۲۲ دانش‌آموز پسر در مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی به اعتکاف سه روزه پیوستند.

همچنین شمار دیگری از دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف بزرگسالان همراه با خانواده ی خود در این آیین معنوی شرکت کرده اند.

در این مراسم که با هدف تعمیق باورهای دینی، تقویت روحیه معنوی و آشنایی نسل جوان با فضایل معنوی ایام البیض در حال برگزاری است ، معتکفان به همراه مربیان و مبلغان مذهبی، به عبادت، دعا، قرائت قرآن و شرکت در جلسات اخلاق و معنویت می پردازند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های پرسش و پاسخ، بیان احکام و فضایل ماه رجب و نیز برنامه‌های گروهی نیایش از دیگر بخش‌های این اعتکاف سه‌روزه است.