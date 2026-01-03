استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف
مراسم باشکوه اعتکاف دانشآموزی در بخش کدکن با حضور بیش از ۱۵۰ دانشآموز دختر و پسر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مراسم اعتکاف دانشآموزی در بخش کدکن با استقبال گسترده و حضور پررنگ نوجوانان و جوانان دختر و پسر آغاز شد که نشاندهنده عمق تعهد دینی این قشر است.
بیش از ۱۳۰ دانشآموز دختر در مسجد سیدالشهداء شهر کدکن و مسجد جامع روستای دافی و ۲۲ دانشآموز پسر در مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی به اعتکاف سه روزه پیوستند.
همچنین شمار دیگری از دانشآموزان در مراسم اعتکاف بزرگسالان همراه با خانواده ی خود در این آیین معنوی شرکت کرده اند.
در این مراسم که با هدف تعمیق باورهای دینی، تقویت روحیه معنوی و آشنایی نسل جوان با فضایل معنوی ایام البیض در حال برگزاری است ، معتکفان به همراه مربیان و مبلغان مذهبی، به عبادت، دعا، قرائت قرآن و شرکت در جلسات اخلاق و معنویت می پردازند.
برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای پرسش و پاسخ، بیان احکام و فضایل ماه رجب و نیز برنامههای گروهی نیایش از دیگر بخشهای این اعتکاف سهروزه است.
استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف استقبال کمنظیر دانشآموزان کدکنی از مراسم اعتکاف