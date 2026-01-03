اداره کل هواشناسی استان نسبت به وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا پایان هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد درخصوص پایداری جو و رکود نسبی هوا، از روز دوشنبه پانزدهم دی تا پنج‌شنبه به دلیل کاهش سرعت باد در سطح زمین و لایه‌های مجاور، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، شکل گیری لایه وارونگی دما در سطح زمین و انباشت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی کرد.

بر همین اساس، وارونگی دما به ویژه در مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر اصفهان، لنجان، کبوتر آباد، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نجف آباد و برخوار (دولت آباد) رخ خواهد داد.

هواشناسی استان هشدار داد شاخص آلودگی به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها درحدناسالم برای گروه‌های حساس افزایش می‌یابد و در صورت مهار نشدن منابع انتشار ثابت ومتحرک آلاینده‌ها، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

هواشناسی بر پرهیز از تردد غیر ضروری و حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی با تلاش دستگاه‌های مربوط به منظور تصمیمات لازم برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان هم با آگاهی از این هشدار‌ها در صورت لزوم، تمهیداتی بیندیشند.