به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش کلیدی اصناف و بازاریان در اقتصاد مردمی گفت: اصناف ستون فقرات معیشت جامعه هستند و ثبات بازار، تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و آرامش اقتصادی بدون همراهی و مشارکت جدی آنان امکان‌پذیر نیست.

رضا رحمانی صبح امروز در نشست صمیمی با اصناف و بازاریان استان، با اشاره به ضرورت مدیریت جهادی و تمام‌وقت مسئولان، اظهار کرد: کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرد، نباید برای خدمت به مردم تعطیلی قائل شود؛ چرا که پاداش واقعی این مسیر، رضایت الهی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از بازاریان و تولیدکنندگان افزود: بازار و اصناف همواره در خط مقدم تأمین معیشت مردم بوده‌اند و همان‌گونه که در نامه تاریخی میرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر تأکید شده، توجه به بازار و تولیدکنندگان از اصول اساسی حکمرانی است.

وی اشاره کرد: خوشبختانه در بازدید‌های میدانی اخیر، کمبود محسوسی در اقلام ضروری مشاهده نشد که این موضوع شایسته تقدیر است.

آقای رحمانی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش، گفت: بعضاً موانعی در این فرآیند‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند تبعات منفی برای بازار داشته باشد؛ که انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی، این مسائل در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا کنترل و مدیریت بازار با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از نگاه رئیس‌جمهور و مقامات عالی کشور استانی ویژه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بالایی در حوزه تولید، تجارت و صادرات در استان وجود دارد که تنها با همدلی، تعامل مستمر و ارتباط نزدیک میان مسئولان، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی به فعلیت خواهد رسید.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت رویکرد تسهیل‌گرانه دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بروکراسی‌های زائد به بازار و معیشت مردم آسیب می‌زندکه انتظار داریم نهاد‌های مسئول، وظایف قانونی خود را با رویکرد حل مسئله و همراهی انجام دهند.

آقای رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات دولت به استان در حوزه مدیریت بازار و مرزها، این موضوع را فرصتی مهم دانست و افزود: اصناف باید با جدیت وضعیت اقلام پرمصرف را رصد کنند تا آرامش بازار حفظ شود.