همزمان با سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی پاکستان، به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این مراسم که با ادای احترام به مقام شهدای مقاومت آغاز شد، صحنه‌ای از همبستگی و احترام اقشار مختلف جامعه پاکستان به شخصیت و جایگاه سردار سلیمانی بود؛ فرمانده‌ای که نام او فراتر از مرزها، به نماد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تبدیل شده است.

در این مراسم، شماری از رهبران احزاب سیاسی، علمای برجسته شیعه و اهل سنت، اندیشمندان و فعالان اجتماعی پاکستان حضور داشتند و در سخنرانی‌های خود، نقش حاج قاسم سلیمانی را در تأمین امنیت منطقه و مقابله با گروه‌های تروریستی مورد تاکید قرار دادند.

سخنرانان این مراسم، شهادت حاج قاسم سلیمانی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر مقاومت دانستند؛ شخصیتی که به گفته آنان، امنیت امروز بسیاری از کشور‌های منطقه، مرهون مجاهدت‌های اوست.

شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کردند که راه و مکتب سردار سلیمانی مبتنی بر وحدت امت اسلامی، مقابله با ظلم و حمایت از ملت‌های مظلوم است.

مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در پاکستان، بار دیگر نشان داد که یاد و نام او، نه‌ تنها در ایران، بلکه در میان ملت‌های منطقه، به‌ویژه در پاکستان، زنده و الهام‌ بخش باقی مانده است.