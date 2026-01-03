دبیرکل دومین جشنواره ملی فیلم ایثار و مدیرکل امور هنری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از اکران مستند و فیلم داستانی در سه روز برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد کرم اللهی امروز در نشست خبری دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در تبریز گفت: قرار است دبیرخانه دائمی این جشنواره در تبریز دایر باشد و شعار امسال این جشنواره ملی نیز «ایران سرای امید» انتخاب شده است.

وی تشریح کرد: تعداد ۲ هزار و ۴۴۰ اثر از ۲۶ استان در پنج بخش به این جشنواره ارسال شده که شامل ۲۱۲ اثر در بخش مستند، ۱۵۳ اثر در بخش فیلم داستانی کوتاه، هزار و ۵۴۶ اثر در بخش پویانمایی و موشن گرافی، ۱۵۸ اثر در بخش فیلمنامه نویسی و ۳۷۱ اثر در بخش نماهنگ است.

وی خاطرنشان کرد: دور اول این جشنواره به صورت بین المللی برگزار شد، اما گستره چندانی نداشت بنابراین مقرر شد تا امسال بر اساس ارزیابی‌ها به صورت ملی باشد.

دبیرکل جشنواره فیلم ایثار، شناخت ظرفیت‌های سینمای آذربایجان و ایجاد طرح و مسیر حمایت از تولیدات آثار هنرمندان این خطه را از جمله دستاورد‌های جشنواره ایثار عنوان کرد.

وی افزود: بعد از استقرار دبیرخانه دائمی، خط تولید آثار هنری ایثار برای سال‌های بعد تعیین می‌شود و باید در سال آینده، حداقل ۲۵ درصد آثار و تاثیرگذاران در این جشنواره، آذربایجانی‌ها باشند.

وی درباره احتمال تکراری شدن موضوعات ایثار نیز گفت: از خط تکرار می‌ترسیم، اما تمام امکانات را به کار بردیم و با نشست‌های علمی تلاش داریم تا از تکرار دور شویم.

کرم اللهی از حضور ۳۶ فیلمساز زن در این جشنواره خبر داد و افزود: مخاطب این جشنواره، عام مردم بوده و تاکید ما بر نوجوانان و جوانان است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای آذربایجان شرقی و تبریز در فیلمسازی حوزه ایثار اظهار کرد: در تاریخ ایران اسلامی، تبریز همواره طلایه دار ایمان و دفاع از محرومان بوده است.

فرهاد قائمیان، دبیر هنری دومین جشنواره ملی فیلم ایثار نیز گفت: هیئت داوران بخش مستند جشنواره شامل محمد فارسی، مرتضی پایه شناس و مرتضی شعبانی، بخش داستانی کوتاه شامل امیر بوالی، آزیتا ترکاشوند و آرش زینال خیری، بخش فیلمنامه نویسی شامل محمد عارف، محمد نجاری و حجت قاسم زاده، بخش نماهنگ و پویانمایی شامل میثم حسینی، حمید حسین زاده و بهزاد عبدی و بخش سینمایی شامل محمدرضاشریفی نیا، حسن گل خواری و محمدحسین لطیفی، فریبا کوثری و سعید الهی است.

وی از اکران بیش از ۶۹ اثر هنری فیلم در ۲۲ سانس در پردیس سینمای ۲۹ بهمن تبریز خبر داد و گفت: تعداد ۹ اثر سینمایی پیش مرگ، قلب رقه، صیاد، احمد، باغ کیانوش، آسمان غرب، اسفند، در آغوش درخت و آپاراتچی نیز در این جشنواره اکران می‌شوند.

قائمیان اظهارکرد: تعداد ۳۱ اثر داستانی کوتاه، ۳۱ مستند و هفت پویانمایی در سه روز برگزاری جشنواره اکران می‌شوند.

سعید نجفیان، دبیر اجرایی جشنواره فیلم ایثار نیز گفت: جشنواره فیلم وحدت اولین جشنواره فیلم بعد از انقلاب بود که در تبریز برگزار شد.

وی افزود: امروز میزبانی شایسته از جشنواره ملی فیلم ایثار در تبریز نشان می‌دهد که تمامی مسئولان و هنرمندان این حوزه در یک سوی قرار گرفته‌اند و تبریز ظرفیت بالایی برای میزبانی از این جشنواره دارد.

وی ادامه داد: هر جشنواره‌ای می‌تواند با خود هویت و فرهنگ بیاورد و هویت خود را تبیین کند.

نجفیان خاطرنشان کرد: در کنار اکران عمومی فیلم‌های جشنواره در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز، صبح‌ها برای خانواده‌ها اکران انیمیشن یوز را درنظر گرفته‌ایم.

وی افزود: لینک آثار در اختیار کانون پرورش فکری قرار گرفته و مقرر شده تا در کانون‌ها و مدارس برای دانش آموزان حتی بعد از جشنواره نمایش داده شود و تداوم اکران‌ها را در طول سال برای دانش آموزان و مدارس داشته باشیم.

محمد نجاری، دبیر علمی جشنواره ملی فیلم ایثار نیز گفت: پس از نمایش فیلم، بلافاصله جمع آوری آرای مردمی را داریم که این اقدام می‌تواند نویدبخش یک جشنواره ملی با رویکرد محتوا محور و در کنار مردم باشد.

وی با اشاره به همکاری سه دانشگاه و نهاد علمی کشور در این جشنواره افزود: دستاورد همراهی نهاد‌ها می‌تواند تبدیل سینمای ایثار از موضوع احساسی به مسئله پژوهشی و نیازمحور باشد.

وی ادامه داد: امروز چهار ویژگی، پاسخ به معنویت در جوامع سکولار، ارایه الگوی جایگزین برای قهرمان سازی‌های هالیوودی، ایجاد پیوند بین حافظه تاریخی و اکنونیت جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ارزش‌های همبستگی در سینمای ایثار مورد توجه است.

نجاری با اشاره به برگزاری نشست‌های علمی در حوزه فیلم ایثار و شناسایی چالش‌ها و نواقص فیلم‌ها، گفت: یکی از موضوعات مهم در فیلم ایثار، فراموشی نقش زنان و کودکان است. اغلب زنان در فیلم‌های ایثار، پرستار هستند، اما باز هم جایگاه واقعی آنها به خوبی تبیین نشده است.

وی از همکاری، یک استاد تمام، ۱۰ دانشیار، ۱۰ استادیار و ۲ چهره برجسته سینما و تئاتر با نشان درجه یک هنری در کمیته علمی جشنواره خبر داد و گفت: بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز در دستورکار قرار دارد.

نجاری خاطرنشان کرد: تلاش ما این است تا تبریز به عنوان مرکز پژوهشی تولیدات هنری فیلم ایثار شناخته شود.