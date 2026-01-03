مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، ۴۹۴ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالرضا علیرضاپوری با بیان اینکه تاکنون ۱۸ سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان اعلام آمادگی کرده‌اند،گفت: از این تعداد، پرونده ۶ سرمایه‌گذار به بانک عامل معرفی شده و مراحل اداری و مالی سایر طرح‌ها نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مهم‌ترین راهکار پایدار برای عبور از چالش تأمین برق در سال‌های آینده به‌ویژه در فصل تابستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار تأمین برق در تابستان‌های اخیر گفت: کاهش محسوس بارندگی، خروج نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار تولید و افزایش مصرف ناشی از گرمای زودرس، ضرورت حرکت به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش آشکار کرده است.

علیرضاپوری خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به جبران ناترازی انرژی، موجب کاهش وابستگی به منابع فسیلی، افزایش تاب‌آوری شبکه و ارتقای امنیت انرژی در استان خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد : با تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاران و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، بخشی از برق مورد نیاز استان در تابستان‌های آینده از محل انرژی خورشیدی تأمین شود و فشار کمتری بر شبکه توزیع وارد آید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تأکید کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی، حمایت نظام بانکی و مشارکت بخش خصوصی، سه ضلع اصلی موفقیت این برنامه ملی و استانی برای مدیریت پایدار مصرف و تولید برق است.