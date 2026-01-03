همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، پویش مردمی کاشت نهال با عنوان «در همه جای ایران درخت می‌کاریم» برگزار حدود ۷ هزار اصله نهال با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به فرمان مقام معظم رهبری، گفت: سهم استان سمنان در این طرح ملی، کاشت ۱۰ میلیون اصله نهال در جای‌جای استان است که تولید و توزیع آن بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد و امروز حدود ۷ هزار اصله نهال با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی غرس شد.

علیرضا رهایی افزود: در استان سمنان سه نهالستان بزرگ در شهرستان‌های سمنان، شاهرود و دامغان فعال است که تاکنون بیش از ۷ میلیون اصله نهال در آنها تولید شده و این نهال‌ها طی سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و امسال در اختیار مردم و گروه‌های هدف قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ درختکاری با اعیاد ملی و مذهبی پیوند خورده است، اظهار داشت: از سال گذشته پویش‌های کاشت نهال همزمان با مناسبت‌های مذهبی برگزار می‌شود؛ پیش از این در ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن پویش «در سایه مادر» اجرا شد و امروز نیز به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، این برنامه در سراسر استان برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: این پویش به صورت همزمان در همه شهرستان‌ها، ۱۴ بخش و روستا‌های استان و با مشارکت دهیاران، شوراها، تشکل‌ها، تعاونی‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و مردم اجرا شد.

رهایی با اشاره به زمان مناسب کاشت درخت گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی، کارشناسان معتقدند از اواخر پاییز تا پایان زمستان، بهترین زمان کاشت نهال است. نهال‌های توزیع‌شده نیز مقاوم به شوری، خشکی، گرمای شدید و سرما بوده و با اقلیم استان سازگاری دارند.

وی همچنین از ورود گونه‌های جدید خبر داد و افزود: توسعه کاشت درختان دو منظوره مانند سنجد و عناب، اجرای طرح‌های حفاظت محیط زیست و ایجاد بادشکن‌های زنده از برنامه‌های مهم منابع طبیعی در استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در پایان از مردم خواست با مشارکت در طرح‌های درختکاری، در تحقق ایران آباد و سرزمینی سبز سهیم باشند.