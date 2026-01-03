به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه آرتی عربی، وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد هرگونه دخالت نظامی در ونزوئلا محکوم است. روسیه تصریح کرد بهانه‌ها و توجیهاتی که آمریکا برای عملیات نظامی علیه کاراکاس ارائه کرده، بی اساس است. اقدام مسلحانه و خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا باعث نگرانی شدید است و ما آن را محکوم می‌کنیم.

روسیه افزود: باید حق ونزوئلا در تعیین سرنوشتش به طور مستقل و بدون هیچ دخالت نظامی خارجی تضمین شود و روسیه همبستگی با مردم ونزوئلا و حمایت از روند رهبری بولیواری آن را اعلام می‌کند.