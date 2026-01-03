به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اعلام این خبر گفت: با تلاش بی‌وقفه راهداران، در حال حاضر تمامی محور‌های اصلی و شریانی شهرستان طالقان باز بوده و تردد در آنها بدون مشکل در حال انجام است.

محمدجواد ولی‌پور افزود: عملیات پاکسازی و برف‌روبی در محور‌های روستایی ادامه دارد و تاکنون راه‌های ارتباطی روستا‌های جوستان، مهران، خیکان، پراچان، نارایان، دنبلید و آرتون بازگشایی شده است. این عملیات تا بازگشایی کامل سایر روستا‌های درگیر بارش برف ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی و کوهستانی منطقه، رانندگان و مسافران هنگام تردد در محور‌های کوهستانی و روستایی حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

معاون راهداری استان البرز خاطرنشان کرد: راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های شهرستان مستقر هستند و از شهروندان درخواست می‌شود برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند