به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)، در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ دی ماه، ۲۰ فیلم سینمایی در ۲ هزار و ۳۱۴ نوبت سینماهای خراسان رضوی نمایش داده شد که موجب فروش ۲۸ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال بلیت شد.

بر اساس اطلاعات این سامانه، در این میان فیلم «کفایات مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با فروش بیش از هفت میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال در یک هفته اخیر، در صدر گیشه سینمای خراسان رضوی قرار گرفت.

پس از آن فیلم‌ های «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی با فروش پنج میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال، «دختر برقی» به کارگردانی حسین قناعت با فروش بیش از سه میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال و «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی با فروش ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال در صدر پر فروش‌ ترین فیلم ها در سینمای خراسان رضوی قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌ های «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی، «جهیزیه» به کارگردانی امین قوام، «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی، «احمد» به کار گردانی امیرعباس ربیعی، «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و «بچه‌ی مردم» به کارگردانی محمود کریمی جزو دیگر فیلم های پرفروش گیشه سینمای خراسان رضوی در این بازه زمانی هستند.

بر این اساس فیلم‌های «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی، «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی، «کج پیله» به کارگردانی هاتف علیمردانی، «های کپی» به کارگردانی علی اکبر ثقفی و «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از دیگر فیلم‌ های پرفروش گیشه سینمای خراسان رضوی در این مدت به شمار می‌ روند.

به گزارش سامانه مدیریت فروش و اکران سینما، فیلم‌ های «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی، «مجنون» به کارگردانی مهدی شاه محمدی، «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد و «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو از دیگر فیلم‌ های گیشه سینمای خراسان رضوی در این مدت هستند.

۱۸ سینما با ۸۵ سالن اکنون در مشهد و شهرهای نیشابور، سبزوار، قوچان، کاشمر، تایباد، چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی دایر است.