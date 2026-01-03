پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به صید و فروش غیرمجاز ماهی رودخانهای میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی گفت: در پی پایش اطلاعاتی و رصد فعالیتهای مشکوک از سوی مأموران یگان حفاظت، فردی که با صید غیرمجاز ماهی رودخانهای اقدام به تبلیغ و فروش آن میکرد، شناسایی شد.
وی افزود: با اجرای یک برنامه عملیاتی، مأموران یگان حفاظت موفق شدند متخلف را حین فروش ماهی دستگیر کنند که در بازرسی انجامشده، مقدار ۱۰ کیلوگرم ماهی رودخانهای به همراه یک رشته تور صیادی از وی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ اظهار کرد: برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی در اسرع وقت به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
اصلانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از حیاتوحش و منابع طبیعی تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه شکار، صید غیرمجاز یا موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.