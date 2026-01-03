پخش زنده

مازندران در تولید درخت و درختچه های زینتی مقام نخست و در تولید گل های زینتی مقام دوم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران قطب تولید گل در کشور است گفت: موانع صادرات بیشتر گل و گیاه از مازندران برداشته خواهد شد و صادرات این محصول باهدف ایجاد اشتغال پایدار به کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت.
مهدی یونسی رستمی در بازدید از یک واحد ۱۰ هکتاری گلخانه در شهرستان نورافزود: مازندران جایگاه مهمی در تولید گلهای تزئینی در کشور دارد.
وی گفت: بسیاری از کشورهای منطقه خواستار واردات گلهای تزئینی از مازندران هستند که استان باید از این ظرفیت به درستی استفاده کند.
یونسی رستمی با بیان این که، با توجه به شعار سال، رونق تولید باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: با افزایش تولید و راه اندازی پایانههای جدید در صدد رونق صادرات این محصول هستیم.
استاندار مازندران ادامه داد: جذب سرمایه گذار و افزایش تولید و صادرات در بخش گل و گیاه استان زمینه رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
همچنین مدیر جهاد کشاورزی آمل از صادرات ۶ هزار اصله گل و درختچه زینتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از این شهرستان به بازارهای اقلیم کردستان عراق خبر داد.
محمد هادی زاده گفت: این موفقیت حاصل تلاش تولیدکننده، همراهی کارشناسان تخصصی و حمایتهای هدفمند دولتی است و نشان میدهد با نگاه بازارمحور میتوان ظرفیتهای کشاورزی منطقه را به فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل کرد.
وی افزود: گلخانههای فعال در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی، از واحدهای پیشرو و اشتغالزا به شمار میروند و نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی توانمندیهای شهرستان آمل دارند که حمایت از این واحدها در دستور کار جدی جهاد کشاورزی قرار دارد.
هادی زاده افزود: این محموله از طریق مرزهای رسمی به بازارهای هدف در اقلیم کردستان عراق ارسال شده و پیشبینی میشود با تثبیت این مسیر صادراتی، زمینه افزایش تولید و صادرات منظم محصولات گل و گیاه زینتی از شهرستان آمل در آینده نزدیک فراهم شود
استان مازندران به عنوان بزرگترین تولید کننده گل و گیاهان زینتی کشور به شمار میرود، این استان با حجم تولید نزدیک به ۵۶۵ میلیون گل به صورت گلدانی، شاخه بریده، اصله، با ارزش ریالی بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال ظرفیت مناسبی دراین حوزه دارد.