دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه گفت: با توسعه برنامه‌های اعتکاف در استان، امسال ۸۹ مسجد کرمانشاه میزبان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و عموم مردم در مراسم اعتکاف بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه حجت‌الاسلام ابوالفضل نجادی، با تبریک میلاد امیرالمؤمنین (ع)، از توسعه برنامه‌های اعتکاف در مساجد استان خبر داد.

وی با اشاره به روند رو به رشد اعتکاف در استان، گفت: برنامه‌های ستاد اعتکاف با رویکرد استانی در چند سال اخیر ادامه داشته است. امسال اعتکاف در ۸۹ مسجد در حال برگزاری است؛ این در حالی است که سال گذشته تنها در ۶۰ مسجد برنامه‌ریزی شده بود.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه افزود: برنامه‌ها دیگر محدود به سنتی فقط آقایان و خانم‌ها در سطح شهرستان‌ها نیست و با همکاری مسئولان شهرستان‌ها توسعه یافته است.

وی از اعتکاف دانش‌آموزی و مادر و فرزندی سخن گفت و ادامه داد: اعتکاف دانش‌آموزی برای مقاطع متوسطه اول و دوم نیز جدا برگزار می‌شود و امسال برنامه‌های اعتکاف مادر و فرزندی از یک مسجد در سال گذشته به هشت مسجد افزایش یافته است. این اقدام باعث شده محیطی شاد و مناسب برای کودکان فراهم شود و خانواده‌ها بتوانند به‌صورت جمعی در اعتکاف شرکت کنند.

حجت‌الاسلام نجادی با بیان اینکه امسال با وجود نزدیک شدن به زمان امتحانات، جمعیت معتکفین نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: برنامه‌های اعتکاف در شهرستان‌ها نیز به‌صورت مستقل و با مخاطبان تخصصی‌تر ادامه دارد و رضایت عمومی از کیفیت و تنوع برنامه‌ها بسیار بالا است.