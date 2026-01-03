معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از هوشیاری مردم، نسبت به فراخوان‌های اخیر در فضای مجازی که عمدتاً منشأ خارجی دارند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن قدردانی از همراهی، بصیرت و هوشیاری مردم شریف استان، تأکید کرد: بررسی‌ها و رصدهای اطلاعاتی نشان می‌دهد اغلب فراخوان‌های اخیر، به‌ویژه در فضای مجازی، دارای منشأ خارجی بوده و با اهداف سو طراحی و منتشر می‌شوند.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است ضمن بی‌توجهی کامل به این‌گونه تحریکات، با مراقبت بیشتر و آموزش فرزندان و سایر اعضای خانواده، مانع از گرفتار شدن آنان در دام ترفندهای دشمنان شوند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همچنین تصریح کرده است: تمامی تحرکات و اقدامات معاندین نظام و بدخواهان این مرز و بوم، تحت اشراف کامل و در تور گسترده اطلاعاتی فرزندان این ملت در نیروهای مسلح، به‌ویژه فراجا، قرار دارد و با هرگونه اقدام مخرب، قاطعانه برخورد خواهد شد.