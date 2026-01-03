پخش زنده
وزیر کشور دستور شروع فرایند انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و میاندورهای مجلس شورای اسلامی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهلت پیش ثبتنام غیرحضوری از داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به مدت ۴ روز است.
مهلت ثبتنام حضوری از داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت هفت روز خواهد بود.
همچنین متقاضیان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی میبایست ثبتنام خود را در چهار روز از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند.
انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در حوزههای انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان» و نیز انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار میشود.