به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهلت پیش ثبت‌نام غیرحضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به مدت ۴ روز است.

مهلت ثبت‌نام حضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت هفت روز خواهد بود.

همچنین متقاضیان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست ثبت‌نام خود را در چهار روز از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان» و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار می‌شود.