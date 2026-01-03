در پی پیش بینی های هواشناسی و تداوم بارش برف و سرمای هوا تمامی کودکستان‌ها استان همدان در روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تعطیل و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به نقل از روابط عمومی استانداری همدان؛در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستان‌ها استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ماه تعطیل و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان غیر حضوری شد.

بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر‌های آموزش مجازی برگزار خواهد شد.