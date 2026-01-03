پخش زنده
وزیر خارجه ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا، با ارسال نامهای رسمی به سازمان ملل متحد، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد و این اقدام را تجاوزی علیه حاکمیت و امنیت ملی خود دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوان خیل پینتو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد: «هیچ حمله بزدلانهای نمیتواند در برابر قدرت این ملت پیروز شود و مردم ما پیروزمندانه از این آزمون بیرون خواهند آمد.»
این اقدام دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که تنشها میان واشنگتن و کاراکاس بهطور بیسابقهای افزایش یافته و گزارشهایی از حملات، انفجارها و تحرکات نظامی در بخشهایی از ونزوئلا منتشر شده است.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون واکنش رسمی به این درخواست نشان نداده و زمان احتمالی برگزاری نشست اضطراری نیز اعلام نشده است.