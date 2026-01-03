به مناسبت ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام آیین نهال‌کاری و درختکاری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز و مشارکت مردمی در حفظ منابع طبیعی گفت: امروز به مناسبت روز پدر و ولادت حضرت علی علیه‌السلام، در کنار مردم خوب شهرستان مهریز عملیات نهال‌کاری و درختکاری را به یاد شهدای مقاومت انجام گرفت و این اقدام در راستای فرهنگ‌سازی و ترویج مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت انجام می‌شود.

باقری با اشاره به اجرای طرح ملی مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: این طرح ملی وارد دومین سال اجرای خود شده و برنامه‌ریزی شده است که امسال حدود ۵۰۰ هزار اصله نهال در سطح استان یزد کاشته شود. تحقق این هدف نیازمند همراهی مردم، دستگاه‌ها و بخش خصوصی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد همچنین به پیوند توسعه انرژی‌های پاک با فضای سبز اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های خورشیدی پیش‌بینی شده است که به ازای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی، یک هکتار درختکاری یا ده هکتار عملیات بذرکاری با مشارکت بهره‌برداران انجام شود که گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار است.

باقری در ادامه از اجرای عملیات گسترده بذرکاری در شهرستان مهریز خبر داد و اظهار داشت: در این شهرستان حداقل ۴۰۰ هکتار عملیات بذرکاری برنامه‌ریزی شده که ان‌شاءالله با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی اجرا خواهد شد.

در ادامه این مراسم، زارع بیدکی شهردار مهریز نیز با تبریک ولادت حضرت علی علیه‌السلام و روز پدر گفت: به همین مناسبت، پویش درختی برای پدر در بلوار پیامبر اعظم (ص) و مسیر تفرجگاه غربالبیز اجرا شد، این نقاط با هدف توسعه فضای سبز شهری و افزایش نشاط اجتماعی برای شهروندان انتخاب شده‌اند.

وی افزود: مهریز به‌عنوان باغ‌شهر نیازمند درختان بیشتر و توسعه فضای سبز است و امیدواریم با تداوم این‌گونه برنامه‌ها، سرانه فضای سبز افزایش یابد تا شهروندان بیش از پیش از محیطی سالم و دل‌نشین بهره‌مند شوند.

این آیین با مشارکت مردم، مسئولان و دوستداران طبیعت برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند ارزش‌های دینی، فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشت.