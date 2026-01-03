پخش زنده
فردا یکشنبه فعالیت ادارات و مدارس استان اصفهان طبق روال عادی برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به بررسی آخرین گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش کیفیت هوا و اعلام نظر دستگاههای مسئول، فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزشی استان، فردا طبق روال عادی برقرار است.
منصور شیشهفروش افزود: در حال حاضر وضعیت کیفی هوا در بیشتر مناطق استان در شرایط قابل قبول قرار دارد و بر همین اساس، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تصمیمی برای تعطیلی یا محدودیت فعالیتها نگرفته است.
وی تأکید کرد: دستگاههای مسئول همچنان بهصورت مداوم وضعیت هوا را پایش میکنند و در صورت بروز تغییرات احتمالی، تصمیم لازم از مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
شیشهفروش از شهروندان خواست: با رعایت توصیههای زیستمحیطی، بهویژه کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از حملونقل عمومی، در حفظ کیفیت هوای استان همکاری کنند.