استاندار کرمانشاه با تأکید بر رویکرد حمایتی استانداری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: استانداری کرمانشاه با بسیج همه دستگاههای اجرایی، از سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی بهصورت همهجانبه حمایت میکند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،منوچهر حبیبی در نشست کمیته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حرکت جدی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار کرد: ناترازی انرژی امروز هم بخش تولید و هم بخش خانگی را با چالش مواجه کرده و در شرایط فعلی، استفاده حداکثری از ظرفیت انرژی خورشیدی تنها راهکار عملی برای عبور از این وضعیت است.
او گفت: برگزاری این جلسه در روز تعطیل نشاندهنده عزم و جدیت دستگاههای اجرایی استان برای حل مسائل اساسی مردم بهویژه در حوزه تأمین انرژی است.
وی با اشاره به تجربه تابستان گذشته و پیامدهای ناترازی برق افزود: اگر چارهاندیشی نکنیم، در سالهای آینده با مشکلات جدیتری روبهرو خواهیم شد و در شرایط فعلی، راهکاری جز توسعه انرژی خورشیدی پیش روی استان نیست.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اگرچه موقعیت جغرافیایی استان به اندازه برخی استانهای فلات مرکزی برای انرژی خورشیدی ایدهآل نیست، اما این ظرفیت در کرمانشاه وجود دارد، گفت: باید متناسب با شرایط استان از این ظرفیت استفاده کنیم و در این مسیر، همه بخشها از جمله بخش خصوصی، صنایع بزرگ، ادارات و دستگاههای متولی مسئولیت دارند.
حبیبی تأکید کرد: استانهایی که در تابستان آینده سهم بیشتری از انرژی خورشیدی را وارد مدار کنند، صنایع آنها با آرامش بیشتری فعالیت خواهند کرد و این موضوع مستقیماً در تخصیص سهمیه برق مؤثر است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده در جلسه افزود: صدور مجوزها گام نخست است و اکنون باید تمرکز ما بر فعالسازی مجوزهای صادرشده باشد؛ حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ مگاوات مجوز در بخشهای مختلف داده شده که لازم است موانع اجرای آنها هرچه سریعتر برطرف شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید ویژه بر نقش صنایع بزرگ تصریح کرد: واحدهایی مانند پتروشیمی کرمانشاه، پلیمر و سیمان غرب باید هرچه سریعتر در حوزه انرژی خورشیدی تعیین تکلیف شوند؛ اگر صنایع بزرگ دو موضوع تأمین آب و انرژی خورشیدی را بهدرستی مدیریت کنند، عملاً نیازی به حمایتهای دولتی نخواهند داشت.
حبیبی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی گفت: استفاده از انرژی خورشیدی برای پتروشیمیها و همچنین تأمین برق مورد نیاز ادارات از محل انرژیهای تجدیدپذیر، یک الزام قانونی است و باید با جدیت دنبال شود.
وی خواستار تهیه فهرست دقیق ادارات فعال در این حوزه شد و افزود: تحرک خوبی در برخی دستگاهها ایجاد شده و این روند باید تقویت شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از سرمایهگذاران حوزه انرژی خورشیدی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذارانی که با عزم جدی وارد این حوزه شدهاند، باید بهصورت موردی بررسی شوند و هر جا گرهای وجود دارد، دستگاههای اجرایی برای رفع آن پای کار بیایند.
حبیبی همچنین از همکاری دستگاههای متولی زمین، منابع طبیعی و امور اراضی قدردانی کرد و افزود: در این حوزه همراهی خوبی صورت گرفته و تاکنون مانع جدی وجود نداشته است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای برق منطقهای و طرحهای در دست اجرا گفت: هدف ما این است که بخشی از ظرفیت انرژی خورشیدی استان تا پایان سال وارد مدار شود و این موضوع با پیگیری مستمر دستگاهها محقق خواهد شد.