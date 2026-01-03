نیروهای هوایی آمریکا در تجاوزی آشکار به یک کشور مستقل بامداد امروز به کاخ ریاست جمهوری، چندین پایگاه نظامی، یک فرودگاه در پایتخت ونزوئلا و ایالت های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا حمله کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیروهای هوایی آمریکا در تجاوزی آشکار به ونزوئلا حمله و کاخ ریاست جمهوری، چندین پایگاه نظامی، یک فرودگاه در پایتخت ونزوئلا و لاگوایرا را بمباران کردند.

دولت ونزوئلا، آمریکا را به یک تجاوز جدی نظامی متهم کرد

شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد دولت ونزوئلا، آمریکا را به انجام یک تجاوز جدی نظامی متهم کرد.

گزارش‌هایی از وقوع انفجار‌هایی در پایتخت ونزوئلا و همچنین دیگر مناطق این کشور منتشر شده است. دولت ونزوئلا اکنون، آمریکا را به انجام یک تجاوز جدی نظامی متهم می‌کند. نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرده و همه برنامه ملی دفاعی را فعال کرده است. چند منطقه از پایتخت این کشور برق ندارند.

خبرنگار سی ان ان گزارش داد پس از وقوع انفجارها، صدای پرواز هواپیما‌ها را شنیده است. ما همچنان منتظر اظهار نظر کاخ سفید در این باره هستیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار‌ها هشدار داد آمریکا در حال آماده شدن برای اقدام جدید علیه شبکه‌های ادعایی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلاست. اکنون با خبرنگارمان از پایتخت ونزوئلا گفت‌و‌گو می‌کنیم. شما شاهد این انفجار‌ها بوده‌اید. شما در کجا حضور داشتید، چه چیزی دیدید و شنیدید و در واقع چه اتفاقی رخ داد؟

خبرنگار سی ان ان گفت: من در خانه بودم. ما با صدای چندین انفجار از خواب بیدار شدیم. ما دقیقا نمی‌دانستیم چه اتفاقی رخ داده است. سپس صدای چندین انفجار را شنیدیم و سپس هواپیما‌ها بر فراز کاراکاس به پرواز در آمدند. سپس دولت ماورو در ونزوئلا یک بیانیه رسمی منتشر و اعلام کرد این حملات در میراندا و همچنین در لا گوایرا رخ داده است که خارج شهر کاراکاس است و یک بندر مهم محسوب می‌شود. مردم صبح زود از خواب بیدار شدند و ما شاهد پرواز هواپیما‌ها و بالگرد‌ها بودیم.

دادستان کل ونزوئلا اقدام آمریکا به ربودن مادورو را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد طارق صعب دادستان کل ونزوئلا اقدام آمریکا را در ربودن مادورو محکوم کرد و خواستار ازادی وی شد.

معاون مادورو کنترل امور را در دست می‌گیرد

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام نزدیک به دولت ونزوئلا اعلام کرد دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور سالم است و احتمالا کنترل امور را در دست می‌گیرد.

نیروهای آمریکایی مدعی کنترل بر فرودگاه کاراکاس

نیرو‌های آمریکایی مدعی شدند کنترل فرودگاه کاراکاس را در دست گرفتند.

کانال خبری القسطل در خبر فوری گزارش داد: خبر‌های اولیه حاکی از آن است که نیرو‌های آمریکایی کنترل فرودگاه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را در دست گرفتند.

شرایط در کاراکاس آرام است

شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد شرایط در کاراکاس آرام است و مردم در خانه‌ها مانده‌اند.

مجری سی ان ان گفت: تاکنون ما شاهد سخنانی از سوی مقامات دولتی (ونزوئلا) نبوده‌ایم. ما تنها اطلاعاتی را دریافت کرده‌ایم که از سوی ژنرال ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا منتشر شده است. او خواستار بسیج گسترده نیرو‌های نظامی در ونزوئلا شد. این تنها واکنش فوری به این حملات تاکنون بوده است. در حال حاضر، شهر کاراکاس آرام است. طی چند ساعت گذشته شرایط آرام بوده است. حملات در ساعت یک و ۵۲ دقیقه بامداد آغاز شد. همان گونه که شما هم گفتید ما صدای چندین انفجار را در سراسر این شهر شنیدیم، اما در حال حاضر، سکوت در پایتخت برقرار است. وزارت امور خارجه ونزوئلا در سخنانی آمریکا را عامل این حملات معرفی کرد، قبل از این که رئیس جمهور ترامپ در این باره صحبت کند. سپس ما شاهد انتشار اطلاعاتی از سوی وزارت امور خارجه ونزوئلا بودیم که اعلام کرد سه حمله در سه منطقه راهبردی در ونزوئلا در ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا روی داده است. این‌ها مناطق مهم راهبردی هستند که نیرو‌های نظامی در آنجا تأسیساتی دارند. یک حمله در نزدیکی فرودگاه لاکارلوتا روی داد که یک فرودگاه نظامی است و نیرو‌های نظامی بیشتر از این فرودگاه استفاده می‌کنند. سپس ما صدای پرواز هواپیما‌ها و بالگرد‌های زیادی را شنیدیم، اما اکنون این شهر ساکت است. در دو ساعت گذشته شرایط در این شهر آرام بوده است. ما شاهد حضور مردم در خیابان‌ها نبوده‌ایم و تلویزیون دولتی در حال تکرار بیانیه وزارت دفاع ونزوئلاست که از مردم خواسته است آرامش خود را حفظ کنند و این که آنها نیرو‌های نظامی را سراسر کشور مستقر خواهند کرد. ما همچنین در تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره واکنش شهروندان عادی در ونزوئلا هستیم. بیشتر شهروندان تصمیم گرفته‌اند در خانه‌ها بمانند به ویژه بر اساس بیانیه‌ای که دولت منتشر کرده است، زیرا دولت وضعیت اضطراری اعلام کرده است و ما دقیقا از پیچیدگی‌های مرتبط با این وضعیت اضطراری اطلاعی نداریم. نمی‌دانیم که آیا شهروندان می‌توانند در خیابان‌ها رانندگی کنند یا این که دستگیر خواهند شد. به همین دلیل بسیاری از مردم تصمیم گرفته‌اند درز خانه‌ها بمانند و منتظرند ببینند شرایط چگونه پیش خواهد رفت. همچنین دونالد ترامپ اطلاعاتی منتشر کرده است که نشان می‌دهد نیکلاس مادورو و همسرش در خارج از کشور به سر می‌برند.

بمباران آرامگاه هوگوچاوز از سوی آمریکا شنیع ترین نمونه نفرت است

افشین رتانسی در ایکس نوشت: طبق گزارش‌ها، ایالات متحده حتی آرامگاه هوگو چاوز، رهبر سابق انقلاب بولیواری ونزوئلا، را بمباران کرده است.

این شنیع‌ترین نمونه نفرت ایالات متحده از دستاورد‌های انقلاب بولیواری است. حتی مردگان نیز از بربریت استعماری ایالات متحده در امان نیستند.

معاون مادورو: از محل حضور مادورو اطلاعی نداریم

خبرگزاری سما گزارش داد: معاون رئیس جمهور ونزوئلا گفت: از محل حضور نیکلاس مادورو و همسرش اطلاعی نداریم. ما خواهان ارائه مدارکی درباره زنده بودن مادورو هستیم.

تصاویر حمله آمریکا به پایگاه هوایی کاراکاس

خبرگزاری تصویری رویترز گزارش داد ویدئوی شاهدان عینی حمله آمریکا به پایگاه هوایی کاراکاس را ثبت کرد.

در این گزارش آمده است: ویدئو‌های شاهدان عینی در روز شنبه وقوع چندین انفجار و برخاستن دود را از پایگاه هوایی «جنرالیسی‌مو فرانسیسکو دِ میراندا» در کاراکاس به تصویر کشیدند. پس از ماه‌ها تهدید از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، علیه نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، حملات واشنگتن پایتخت این کشور را لرزاند.

محل وقوع این حمله به‌عنوان پایگاه هوایی جنرالیسی‌مو فرانسیسکو دِ میراندا در کاراکاس تأیید شد؛ چرا که کوه‌ها، برج‌ها، باند پرواز و ساختمان‌های دیده‌شده در ویدئو با تصاویر آرشیوی مطابقت داشت.

تاریخ این رویداد نیز با چندین ویدئوی تأییدکننده دیگر از حملات به کاراکاس راستی‌آزمایی شد.

ونزوئلا اعلام کرد حملات در ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا نیز رخ داده و همین امر دولت را وادار کرده است وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و نیرو‌های دفاعی را بسیج کند.

بر اساس مشاهدات خبرنگاران رویترز و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، از حدود ساعت ۲ بامداد (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ) به مدت تقریبا ۹۰ دقیقه، انفجارها، پرواز هواپیما‌ها و ستون‌های دود سیاه در سراسر کاراکاس دیده می‌شد.

برخاستن دود از بندر لا گوایرا پس از حملات هوایی آمریکا

خبرگزاری تصویری رویترز گزارش داد تصاویر منتشر شده از سوی شاهدان برخاستن دود در بندر لا گوایرا ونزوئلا پس از حملات هوایی آمریکا را نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است: ویدئوی منتشر شده شاهدان عینی، آتش سوزی و برخاستن ستون‌های دود را در بندر لا گوایرا در شمال پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، در پی حمله هوایی آمریکا در روز شنبه (۳ ژانویه) نشان می‌دهد.

رویترز توانست محل را از طریق طرح بندر، طرح جاده، جداکننده جاده، دروازه و ساختمان‌ها تأیید کند که با تصاویر آرشیوی و ماهواره‌ای منطقه مطابقت داشت.

تاریخ تصاویر به واسطه یک بیانیه رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای تأیید شد که از وقوع حملات در لا گوایرا در اوایل روز شنبه خبر می‌دادند.

یک مقام آمریکایی گفت: واشنگتن حملاتی را در داخل ونزوئلا انجام داده است، در حالی که چند انفجار پایتخت ونزوئلا -کاراکاس- را لرزاندند و این پس از ماه‌ها تهدید رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا بود.

دولت ونزوئلا اعلام کرد حملاتی نیز در ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا رخ داده است که مادورو را وادار کرد وضعیت اضطراری ملی اعلام و نیرو‌های دفاعی را بسیج کند.

ونزوئلا، آمریکا را به تهاجم نظامی متهم کرد

پایگاه اینترنتی تله سور گزارش داد ونزوئلا، آمریکا را به تجاوز نظامی متهم کرد و وضعیت اضطراری اعلام کرد.

ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا را به حمله به اماکنی در کاراکاس و ایالت‌های مجاور متهم و وضعیت اضطراری خارجی سراسری اعلام کرد و اقدامات دیپلماتیک و دفاعی را اعلام نمود.

دولت ونزوئلا روز جمعه، ایالات متحده را به انجام حملات نظامی علیه اماکن غیرنظامی و نظامی در کاراکاس و ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا متهم کرد و این اقدامات را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست و اقدامات اضطراری سراسری اعلام کرد.