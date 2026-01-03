پخش زنده
تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده عنوان نخست رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی (BT ۵۰) به میزبانی کیش را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در ادامه رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی (BT ۵۰) به میزبانی کیش و در آخرین روز این مسابقات مدعیان عنوان قهرمانی در زمینهای مجموعه کی کورت به مصاف هم رفتند و در پایان تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده عنوان نخست مسابقات را از آن خود کردند.
تیم امیرعلی بندهنژاد و عرفان جوینده در اولین بازی مرحله نیمهنهایی با نتایج شش بر دو و شش بر صفر تیم هویار ملک محمدی و سالار ریاحی را شکست دادند تا جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کنند.
تیم فرهان و شهریار اهرزاد در دیگر بازی این مرحله نتیجه را ۲ بر یک به تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی واگذار کردند تا تکلیف تیمهای فینالیست مشخص شود.
تیم امیرعلی بندهنژاد و عرفان جوینده در دیدار پایانی این مسابقات با نتایج شش بر سه و شش بر چهار از سد زوج مهدی بازگیر و علیرضا رضایی عبور کردند تا با کسب این نتیجه قهرمان این هفته نیز مشخص شود.
در هفته سوم مسابقات تنیس ساحلی (BT ۵۰) در بخش بانوان ۸ تیم و در بخش مردان ۲۸ تیم حضور داشتند تا پرونده این مسابقات با جایزه ۴ هزار دلاری بسته شود.
در بخش زنان نیز این مسابقات با قهرمانی زوج یاسمن حیدری و عسل فرحبدنیا در بخش بانوان به پایان رسیده بود.
پیش از این مسابقات، دو هفته رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی (BT ۱۰) نیز برگزار شده بود.
سرداوری این رقابتها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان بود و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده داشت.