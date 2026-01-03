به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی گفت: در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که در روز یکشنبه چهاردهم دی برگزار خواهد شد سخنگوی شورا محمد آخوندی، عضو شورا در جلسه فوق نطق پیش از دستور خواهد داشت.

وی افزود: به همین ترتیب در این جلسه گزارش حسابرسان رسمی شورا در خصوص حسابرسی «موسسه همشهری»، شرکت های «پیام رسا» و «راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)» و نیز سازمان «فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران» برای سال مالی ۱۴۰۳ و قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در دستور کار جلسه سیصد و هشتاد و پنجم صحن شورا خواهد بود .