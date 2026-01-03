۵۶ مسجد شهرستان بویراحمد میزبان معتکفان رجب
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویراحمد گفت: از مجموع ۵۶ مسجد برگزار کننده آیین اعتکاف در این شهرستان ۳۷ مسجد ویژه دانش آموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویراحمد اعتکاف را یک نوع خلوت انسان با خداوند میداند و میافزاید: معتکفین در اعتکاف به مدت سه روز در مسجد از زندگی روزمره فاصله گرفته و به عبادت، دعا و تفکر میپردازند.
حجت الاسلام سیدمحمد طاهر رخشان تعداد مساجد مجری آیین معنوی اعتکاف در شهرستان بویراحمد را ۵۶ مسجد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۳۷ مسجد میزبان اعتکاف دانشآموزی هستند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد به برگزاری نشستهای اجرایی و محتوایی اعتکاف اشاره و ادامه داد: اعزام و همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از طلاب و مربیان فرهنگی جهت مدیریت آموزشی و تربیتی دانش آموزان معتکف و همچنین در زمینه مهدویت برای معتکفین در دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام رخشان به دیگر برنامههای محتوایی اشاره کرد و گفت: تشکیل کارگروه سخنرانان، مداحان و قاریان، تشکیل کارگروه اساتید سواد رسانه، اساتید مهدویت، کارگروه سفیران معروف، کارگروه اکران و همچنین فراخوان همکاری مربیان طلاب و روحانیون از دیگر برنامههای پیش بینی شده است.