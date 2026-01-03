به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویراحمد اعتکاف را یک نوع خلوت انسان با خداوند می‌داند و می‌افزاید: معتکفین در اعتکاف به مدت سه روز در مسجد از زندگی روزمره فاصله گرفته و به عبادت، دعا و تفکر می‌پردازند.

حجت الاسلام سیدمحمد طاهر رخشان تعداد مساجد مجری آیین معنوی اعتکاف در شهرستان بویراحمد را ۵۶ مسجد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۳۷ مسجد میزبان اعتکاف دانش‌آموزی هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد به برگزاری نشست‌های اجرایی و محتوایی اعتکاف اشاره و ادامه داد: اعزام و همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از طلاب و مربیان فرهنگی جهت مدیریت آموزشی و تربیتی دانش آموزان معتکف و همچنین در زمینه مهدویت برای معتکفین در دستور کار قرار دارد.