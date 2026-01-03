نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به زهد و ساده‌زیستی امام علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) شخصیتی است که علاوه بر شیعیان و مسلمانان، غیرمسلمانان و افرادی بدون گرایش دینی نیز مجذوب جاذبه‌های شخصیتی، عدالت، شجاعت و انسانیت او شده‌اند؛ زندگی امیرالمؤمنین (ع) با ضعیف‌ترین اقشار جامعه، الگویی روشن برای حاکمان اسلامی است و ما اگرچه توان رسیدن به قله آن حضرت را نداریم، اما باید جهت حرکت خود را به سمت آن قله تنظیم کنیم.



وی با بیان اینکه حضور در تجمعاتی که منجر به آشوب و ناامنی شود، حرام شرعی است، افزود: استان لرستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کانون تدین و انقلابی‌گری است و آشوب و ناامنی در شأن مردم این دیار نیست.





حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی، با تأکید بر حمایت از دولت بر اساس توصیه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: حمایت از دولت به معنای تأیید همه گفتار‌ها و رفتار‌های مسئولان نیست و کارگزاران باید نسبت به معیشت مردم، تنظیم بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی مسئولانه‌تر عمل کنند.



نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت:مردم انتظار زیادی از دولت ندارند؛ حداقل انتظار این است که اگر امکان بهبود معیشت وجود ندارد، زندگی مردم سخت‌تر از گذشته نشود و نرخ‌ها و شرایطی که دولت تحویل گرفته، حفظ شود.





حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی ضمن قدردانی از جوانان انقلابی و حزب‌اللهی استان که در برابر فتنه‌ها ایستادگی کردند، گفت : خداوند به برکت عبادت مؤمنان، شر فتنه‌ها را از امت اسلامی و محور مقاومت دور سازد، مردم مظلوم فلسطین را یاری دهد و توفیق بندگی و خدمت خالصانه را به همگان عنایت فرماید.

امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچم امیرالمؤمنین (ع) است، گفت: آموزه‌های علوی همچون عدالت‌خواهی، حق‌طلبی، ستیز با ظلم و ایستادگی در برابر مستکبران هرگز کهنه نمی‌شود و بشر امروز، با وجود پیشرفت علم و فناوری، بیش از گذشته به این آموزه‌ها نیازمند است.