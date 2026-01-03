به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت: به مناسبت میلاد امام علی علیه‌السلام، روز پدر و مرد، و همچنین به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، مردم روستای صومعه نیشابور با مشارکت در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، بیش از ۱۰۰ اصله درخت و نهال را در حاشیه جاده روستا کاشتند.

هادی آزاد روح افزود: این اقدام از سوی اهالی روستا به یاد شهدا و امواتشان صورت گرفت تا نسل‌های آینده از میوه‌ها، سایه و اکسیژن پاک این درختان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در این مراسم، که گروه‌های مردمی علاقه‌مند به طبیعت نیز در آن حضور داشتند، ابتدا جشن میلاد امام علی (ع) در مسجد روستا برگزار شد و سپس سخنرانی‌های مسئولان در زمینه اهمیت کاشت درخت و حفاظت از منابع طبیعی انجام گرفت.

او بیان کرد: در قالب طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار اصله نهال در شهرستان نیشابور کاشته شده است.