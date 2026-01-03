به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ نماینده استان در هفته یازدهم لیگ یک مقابل میزبان خود نیروی زمینی با نتیجه ۳-صفر صاحب برتری شد.

تیم والیبال مقدم قزوین با کسب ۲۱ امتیاز در رده سوم گروه دو لیگ یک قرار دارد.

شکست بانوان فوتسالیست گلبرگ در ادانه لیگ برتر

تیم گلبرگ در هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان در کرمان با نتیجه ۳-۱ بازی را به مس واگذار کرد.

نماینده استان با این نتیجه ۲۲ امتیازی باقی ماند و با یک بازی بیشتر نسبت به رقبا همچنان در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد.

برتری تیم والیبال نشسته استان در نخستین گام مسابقات قهرمانی کشور

تیم استان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳-صفر مقابل تهران صاحب برتری شد.

تیم والیبال نشسته استان در ادامه گروه دوم این مسابقات به مصاف البرز، یاسوج، لرستان و اصفهان می‌رود.

این رقابت‌ها به میزبانی قم در حال برگزاری است.