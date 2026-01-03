حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا در رسانه‌های جهان در صدر اخبار روز قرار گرفته است و بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و پایگاه‌های خبری به این موضوع پرداخته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حمله آمریکا به ونزوئلا به سرعت در صدر اخبار رسانه‌های جهانی قرار گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.

تجاوز آمریکا به ونزوئلا در صدر رسانه‌های جنوب شرق آسیا

حمله آمریکا به ونزوئلا در صدر اخبار خبرگزاری‌های در جنوب شرق آسیا قرار گرفت.

خبرگزاری رسمی مالزی،خبر اعلام وضعیت فوق العاده از سوی نیکلاس مادورو را تیتر کرد و نوشت: رئیس‌جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری را به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی خارجی و دفاع از سرزمین ونزوئلا اعلام کرده است.

این خبرگزاری در ادامه راجع به ادعای ترامپ هم نوشت: ترامپ گفته مادورو را به همراه همسرش پس از حمله آمریکا به ونزوئلا دستگیر و از کشور خارج کرده است.

وبگاه مالزی آزاد نیز امروز ضمن پرداختن به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا نوشت: ونزوئلا ایالات متحده را به «تحریک نظامی بسیار جدی» متهم کرده است. در ادامه هم اشاره کرده که این حمله پس از ماه‌ها فشار از سوی دونالد ترامپ صورت گرفت.

یک روزنامه برخط ویتنامی هم قسمتی از بیانیه دولت ونزوئلا را منتشر کرده و نوشته است: ونزوئلا تجاوز نظامی بسیار جدی صورت گرفته از سوی دولت کنونی آمریکا علیه قلمرو و مردم ونزوئلا را رد، نکوهش و در برابر جامعه بین‌المللی محکوم می‌کند.

شبکه خبری بین المللی سنگاپور ضمن پخش خبر محکومیت تجاوز آمریکا از سوی دولت ونزوئلا، ادعای ترامپ مبنی بر دستگیری نیکلاس مادورو به همراه همسرش را گزارش کرده است.

بازتاب تجاوز آمریکا به ونزوئلا در رسانه‌های افغانستان

رسانه‌های افغانستان، تجاوز آمریکا در حمله به ونزوئلا را به صورت گسترده بازتاب دادند.

از ساعات اولیه تجاوز آمریکا به ونزوئلا با حملات موشکی و هوایی به مناطق مختلف این کشور، رسانه‌های افغانستان نیز در قالب خبر‌های فوری و انتشار تصاویر انفجار‌ها در مناطق مختلف این کشور، حملات آمریکا را بازتاب دادند.

شبکه تلویزیون ملی افغانستان که شبکه دولتی این کشور است اعلام کرد: در بحبوحه تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، صدای چندین انفجار در کاراکاس، پایتخت این کشور شنیده شده و دود آن نیز در حال برخاستن از این شهر است.

شبکه تلویزیونی «طلوع نیوز» پر بیننده‌ترین شبکه خبری این کشور نیز اعلام کرد: بر اساس اعلامیه حکومت ونزوئلا، حملات (آمریکا) به ایالت‌های میراندا، آراگوا و لاگوایرا نیز روی داده است. در پی این رویدادها، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، وضعیت اضطراری اعلام کرده و نیرو‌های دفاعی را بسیج کرده است.

روزنامه «هشت صبح» نیز نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش خبر داد.

شبکه تلویزیونی «آریانا نیوز» اعلام کرد: با حملات و انفجار‌هایی که در پایتخت ونزوئلا به وقوع پیوست، برق بخش جنوبی این شهر قطع شده است.

شبکه تلویزیونی «تمدن» هم اعلام کرد: پایگاه‌های نظامی و کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا هدف قرار گرفت.

شبکه تلویزیونی «یک» و خبرگزاری‌های افغانستان نیز، رویداد‌های امروز در ونزوئلا را بازتاب داد.

انعکاس حمله آمریکا به ونزوئلا در رسانه‌های بوسنی و هرزگوین

حمله جنایتکارانه آمریکا به ونزوئلا در بوسنی و هرزگوین نیز همانند سایر کشور‌های جهان در صدر اخبار روز قرار گرفته است.

وب سایت خبری کلیکس که مهم‌ترین پایگاه خبری بوسنی و هرزگوین محسوب می‌شود به نقل از رئیس جمهور آمریکا نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به همراه همسرش دستگیر شده و در حال انتقال به خارج هستند.

به گفته ترامپ «ایالات متحده آمریکا با موفقیت کودتای گسترده‌ای را علیه ونزوئلا و رهبر آن نیکلاس مادورو انجام داده است. او و همسرش دستگیر و از کشور خارج شدند. این عملیات مطابق با قوانین آمریکا انجام شد.»

وب سایت روزنامه دنونی آواز نیز نوشت: کاخ سفید حمله هوایی به ونزوئلا را تائید کرده است. این روزنامه می‌افزاید: در حمله شب گذشته خانه وزیر دفاع نیز مورد حمله قرار گرفته است و از سرنوشت او خبری در دست نیست.

پایگاه خبری ویه‌یستی در بوسنی و هرزگوین نیز با انعکاس کامل حملات آمریکا به ونزوئلا نوشت: دولت ونزوئلا، ایالات متحده را به انجام حملاتی به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در چندین نقطه از این کشور متهم کرده و همانطور که در بیانیه‌ای رسمی اعلام شد، آنچه را که «تجاوز نظامی» نامید، رد کرد.

مقامات اعلام کردند که این حملات در کاراکاس پایتخت ونزوئلا و همچنین در ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا رخ داده است. کاراکاس واشنگتن را به سازماندهی این حملات با هدف تصرف منابع نفتی و معدنی ونزوئلا متهم کرد و گفت چنین تلاش‌هایی «موفق نخواهد شد».