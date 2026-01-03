پخش زنده
طرح آبرسانی به شهر گوریه با هدف تأمین آب شرب پایدار، امروز با حضور مسئولان استانی و محلی کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهر گوریه در سالهای گذشته با مشکلات متعددی در حوزه تأمین آب شرب مواجه بوده؛ موضوعی که پیشتر نیز در قالب گزارشهای میدانی و مردمی از سوی رسانهها مورد پیگیری قرار گرفته بود.
به گفته مسئولان، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، طی مدت ۱۲ ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
در آیین کلنگزنی، مسئولان حاضر ضمن تأکید بر اهمیت این طرح، بر تسریع در روند اجرا و نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه تأکید کردند.
بر اساس اعلام مجریان طرح، با بهرهبرداری از این پروژه، بخش قابل توجهی از مشکلات آب شرب شهر گوریه برطرف شده و شهروندان به آب سالم و پایدار دسترسی خواهند یافت.