وزیر جهاد کشاورزی گفت: اصلاحات اقتصادی دولت با محوریت عدالت و تأمین پایدار امنیت غذایی با قاطعیت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری، در نشست شورای معاونین و در حضور رئیسجمهور مسعود پزشکیان، تأکید کرد که هدف اصلی دولت چهاردهم در اصلاحات اقتصادی، تضمین امنیت غذایی کشور و رساندن مستقیم و عادلانه یارانهها و حمایتهای بیتالمال به مردم است.
وی ضمن قدردانی از رئیسجمهور، اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری با وجود واکنشها، با قاطعیت و حمایت دولت ادامه خواهد یافت.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور، افزود: این اقدامات با هماهنگی قوا شکل گرفته و رویکرد وزارتخانه از ابتدا «احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی» بوده است، نه جابهجایی رانت از گروهی به گروه دیگر.
نوری گفت :طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیافتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهور ادامه خواهد یافت.
وی از آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای کشور در ایام پرمصرف پیشِ رو، شامل ماههای رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خبر داد و افزود: با وجود چالشهایی مانند خشکسالی، تحریمها و تنشهای منطقهای، در بیش از یک سال گذشته، کالاهای اساسی و محصولات غذایی به وفور در دسترس مردم بوده است.
او ، حضور رئیسجمهور در این وزارتخانه را نشاندهنده اهمیت جایگاه بخش کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط حساس اقتصادی کنونی دانست و از همراهی مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون کشاورزی، و همکاری بیندستگاهی دولت قدردانی کرد.
در پایان، وزیر جهاد با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران در سراسر کشور، امنیت غذایی امروز کشور را مرهون زحمات فعالان این بخش از مزارع و مراتع تا دریاها دانست.