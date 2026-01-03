مانند ساخت زیباترین و بزرگ‌ترین آدم‌برفی، طناب‌کشی در برف، تیوپ‌سواری و غلت‌گوله برفی بخشی از برنامه‌های خاطره‌انگیز نخستین جشنواره ورزش‌های زمستانی در شهرستان محلات بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رقابت‌های مهیج مانند ساخت زیباترین و بزرگ‌ترین آدم‌برفی، طناب‌کشی در برف، تیوپ‌سواری و غلت‌گوله برفی بخشی از برنامه‌های خاطره‌انگیز نخستین جشنواره ورزش‌های زمستانی در شهرستان محلات بود.

همزمان با ایام ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، با استقبال پرشور و گسترده مردم برگزار شد.

این رویداد بزرگ ورزشی با حضور فرماندار شهرستان محلات جمعی از مسئولین و همراهی پرنشاط خانواده‌ها و جوانان، جلوه‌ای از همدلی، نشاط اجتماعی و ورزش همگانی را به نمایش گذاشت.

در دل برف و سرمای زمستان، مسابقات مهیج و خاطره‌انگیزی از جمله ساخت زیباترین و بزرگ‌ترین آدم‌برفی، طناب‌کشی در برف، تیوپ‌سواری و غلت‌گوله برفی و برنامه‌های شاد دیگر برگزار شد و لحظاتی به‌یادماندنی برای حاضران رقم خورد.

در کنار شور مسابقات، پذیرایی گرم با آش رشته آتشی، چای آتشی، لبو و شلغم، گرمای صمیمیت را به جمع خانواده‌ها آورد.

در پایان این جشن بزرگ زمستانی، جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا شد.