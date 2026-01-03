به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️این مجموعه که از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و فراهم‌سازی زیرساخت‌های استاندارد برای پرورش گل‌های شاخه‌بریده، اقدام به تجهیز کامل سیستم‌های آبیاری هوشمند، سرمایشی و گرمایشی پیشرفته، اصلاح ساختار خاک و تنظیم pH آب کرده است.در این گلخانه چهار گونه محبوب و پرفروش شامل داوودی، لیسینتوس، ژیپسوفیلا (عروس) و شب‌بو پرورش داده می‌شود.