گلخانهای به مساحت ۵ هزار مترمربع در منطقه جهادآباد ایوانکی در فاز جدید توسعهی خود اقدام به نوسازی و بهروزرسانی مجموعه خود داشته که برای این منظور حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️این مجموعه که از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و فراهمسازی زیرساختهای استاندارد برای پرورش گلهای شاخهبریده، اقدام به تجهیز کامل سیستمهای آبیاری هوشمند، سرمایشی و گرمایشی پیشرفته، اصلاح ساختار خاک و تنظیم pH آب کرده است.در این گلخانه چهار گونه محبوب و پرفروش شامل داوودی، لیسینتوس، ژیپسوفیلا (عروس) و شببو پرورش داده میشود.