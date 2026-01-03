به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس مرمزی رئیس کمیته امداد امام خمینی حمیدیه بیان کرد: ۱۰۰ قلم کالای ضروری منزل طی مراسمی بمناسبت گرامیداشت میلاد باسعادت مولا الموحدین امام علی (ع) وسالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانیبین خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد این اداره توزیع شد.

مرمزی افزود : در این مراسم سرهنگ سواری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا بابیان اینکه کمیته امداد امام خمینی همیشه پیشرو در زمینه محرومیت زدایی و حمایت ویژه از محرومین شهرستان داشته و اقداماتی مهم جهت تامین نیاز‌های ضروری خانواده‌های تحت حمایت خود انجام داده است، از این نهاد قدردانی کرد.

وی گفت : کمیته امداد امام خمینی در این مراسم اقدام به تامین و توزیع بیش از ۱۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی ازقبیل یخچال فریزر، لباسشویی، تلویزیون، بخاری گازی، تخت فرش۱۲متری و منبع آب، بین مددجویان نیازمند شناسایی شده توزیع و اهدا شد.

رییس کمیته امداد اداره حمیدیه، ارزش مجموع کل لوازم ضروی خانگی اهدا شده به خانواده‌ای تحت حمایت را مبلغی به ارزش۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال عنوان کرد.