نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، در مراسم افتتاحیه‌ی آیین معنوی اعتکاف گفت: اعتکاف صرف حضور جسمی در مسجد یا معاشرت با دیگران نیست و هدف اصلی آن تمرین خلوت با خدا و تفکر در امور الهی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی، در مسجد جامع زاهدان، این مراسم معنوی را فرصتی برای خلوت با خدا و تمرین پرهیز از تعلقات دنیوی دانست، و گفت: اعتکاف به معنای مهمانی در خانه خداست؛ روزه گرفتن، پرهیز از برخی امور حلال برای تقویت توجه به خدا و معنویت و دور شدن از مادیات، هدف اصلی این آیین است.

وی افزود: اعتکاف نمادین است و به انسان کمک می‌کند از تعلقات دنیوی فاصله بگیرد تا بتواند به تمرکز بر خدا، عبادت، تفکر و معنویت بپردازد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به ضرورت تمرکز در اعتکاف اظهار داشت: انسان وقتی به یک چیز توجه کامل دارد، از امور دیگر غافل می‌شود بنابراین، با کاهش توجه به مادیات و تمرکز بر خدا، فرد می‌تواند ارتباط معنوی عمیق‌تری برقرار کند.

وی با بیان اینکه عبادت تنها به نماز و ذکر زبانی محدود نمی‌شود، گفت: ذکر واقعی خدا آن است که انسان در همه کارهایش توجه کند آیا خدا راضی است یا خیر.

آیت‌الله محامی اعتکاف را فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی دانست و اظهار داشت: اگر انسان حقیقت خود را بشناسد و بداند که همه هستی‌اش وابسته به خداست، همواره شاکر و امیدوار خواهد بود و در برابر خوشی و ناخوشی زندگی، اعتماد و آرامش خواهد داشت.