به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد و یک طرفه شدن مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزاد راه تهران- شمال برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی خبر داد.

صادقی افزود: مسیر شمال به جنوب محور چالوس کرج و آزادراه تهران-شمال با نظر پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود و تردد از مسیر‌های جایگزین هراز، سوادکوه و رشت-قزوین امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در محور‌های استان گفت: در حال حاضر ترافیک محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پله‌زنگوله تا تونل البرز تا سیاه سنگین است.

صادقی افزود: ترافیک محور هراز در هر ۲ مسیر تا نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده و محور سوادکوه محدوده درون شهری پل سفید نیز با ترافیک نیمه سنگین تا سنگین مواجه است و تردد در محور کیاسر به صورت روان در جریان است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.