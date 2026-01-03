پخش زنده
به مناسبت سالروز شهادت سپهبد سلیمانی، اجتماع دختران حاج قاسم در شهر حسن آباد جرقویه علیا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه در این آیین با اشاره به نقش تربیتی انقلاب اسلامی گفت: اشتباه دشمن در این بود که تصور میکرد، شهید سلیمانی یک فرد است که با حذف فیزیکی او، تفکر انقلابی و اسلامی این سردار شهید نیز از بین میرود درصورتیکه پس از شهادتش بر همه جهانیان به خوبی روشن شد که مکتب سلیمانی که ثمرهی انقلاب اسلامی است بالندهتر و قویتر از گذشته در حال رشد و شکوفایی است.
حجت الاسلام میثم آقایی افزود: اجتماع دختران حاج قاسم در جای جای میهن اسلامی و کشورهای دیگر برگزار میشود تا همه بدانند که حق طلبی زن و مرد نمیشناسد و هر جا استکبار قصد ظلم داشته باشد، تفکر و مکتب سلیمانی برای رویارویی حاضر و آماده است.
اجتماع دختران حاج قاسم به همت مجموعهی فرهنگی دختران آفتاب با همکاری بسیج خواهران جرقویه علیا در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید مطهری شهر حسن آباد برگزار شد.