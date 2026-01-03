به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه در این آیین با اشاره به نقش تربیتی انقلاب اسلامی گفت: اشتباه دشمن در این بود که تصور می‌کرد، شهید سلیمانی یک فرد است که با حذف فیزیکی او، تفکر انقلابی و اسلامی این سردار شهید نیز از بین می‌رود درصورتیکه پس از شهادتش بر همه جهانیان به خوبی روشن شد که مکتب سلیمانی که ثمره‌ی انقلاب اسلامی است بالنده‌تر و قوی‌تر از گذشته در حال رشد و شکوفایی است.

حجت الاسلام میثم آقایی افزود: اجتماع دختران حاج قاسم در جای جای میهن اسلامی و کشور‌های دیگر برگزار می‌شود تا همه بدانند که حق طلبی زن و مرد نمی‌شناسد و هر جا استکبار قصد ظلم داشته باشد، تفکر و مکتب سلیمانی برای رویارویی حاضر و آماده است.

اجتماع دختران حاج قاسم به همت مجموعه‌ی فرهنگی دختران آفتاب با همکاری بسیج خواهران جرقویه علیا در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید مطهری شهر حسن آباد برگزار شد.