روز پدر فرصتی ست تا از زحمات بی‌وقفه آن‌ها قدردانی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روزسیزدهم رجب روز بزرگ مرد جهان و پدری نمونه برای ایندگان است، روز میلاد سراسر نور حضرت علی ع و بهانه‌ای برای پاسداشت پدران و همسران است.

روز پدر بهانه است که بگوییم همیشه به داشتن پدرران افتخار می‌کنیم و همیشه این جمله زیبای شما را به یاد دارم که گفتی هیچ وقت موفقیت بزرگی بدون پشتکار مقدور نیست و پدران پشتوانه فرزندان و ستون زندگی برای همسرانند.

در این روز همه به پدران هدیه می‌دهند و پدران بزرگترین هدیه را سلامتی و عاقبت بخیری فرزندان می‌دانند.